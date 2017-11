Qué grata sorpresa, al menos el que suscribe, recibió el viernes. Sinceramente, podía esperar una mejora, pero no a ese nivel. Y con esa solvencia. Se demostró que el fútbol es de los futbolistas, aunque también se demostró que los entrenadores tienen mucho que ver. Fran Fernández demostró, y no es novato en esto, lo que es y lo que puede ser. Gustasen más o menos, sus palabras después parecieron muy acertadas. No obstante, el paso adelante debe refrendarse el domingo. Ante un rival directo, que llega sin inercia, lo contrario a este Almería. Compro el discurso de Alcaraz de la permanencia, ahora es lo más lógico, por lo que el encuentro parece idóneo para coger más aire. Con Lucas ya en la banda del Mediterráneo, según él para un proyecto a medio plazo aunque la dictadura de los resultados le beneficiará o matará, toca ver qué novedades introduce en el juego grupal. Como dijo un amigo, nunca pensaría que lo diría, pero puede venir muy bien a la entidad un entrenador así. Conoce la idiosincrasia del club, es decir, sabe donde se mete. Puede parecer un aspecto baladí, pero un equipo tan presidencialista tiene su aquel y él ya conoce el paño. Es fundamental darle rienda suelta al talento, Fran supo hacerlo con Pozo y Alcaraz y compañía, aunque también montar la alambrada atrás. Y con Lucas Alcaraz se puede dar muchos pasos adelante en la parcela defensiva. Arnáiz, Lozano y Aleñá son buenas piedras de toque para abrir boca. Se debería también recuperar a Fidel, primera espada no hace tanto. No quiero despedirme sin suscribir el #AguanteToto. Porque como dice el dicho, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Vendrán meses duros para Berizzo, pero el mundo del fútbol ya le está arropando. Ahora la batalla más importante se disputa en otra campo. Y esa fijo que la gana. Paciencia, suerte y ánimo, Eduardo.