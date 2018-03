Corazón de la fe cristiana

Vaya vida que llevamos. Prisas, horarios, trabajo, stress… necesitamos parar este ritmo, ahora que llegan estos días de Semana Santa, y los vamos a aprovechar no meramente para descansar, sino para algo más: te invito a entrar en ti y mirar a tu corazón, cansado de luchar, de sufrir, de amar, a veces dolido por incomprensiones, dañado por el camino de la vida. Párate y escúchalo. Porque en él te habla Dios.

El corazón es el motor del mundo, todo lo que queremos, deseamos, padecemos, viene del corazón. Nuestros anhelos más profundos y nuestros sentimientos más sinceros nacen del corazón, también el mal puede anidar en él si lo dejas. Semana Santa es un tiempo para hacer silencio y escuchar tu corazón. No para oír tus lamentos y tus quejas, sino para descubrir a Dios que habita en él. Como dijo el Papa Francisco a los jóvenes de Lima en enero, «Jesús no quiere que te «maquillen» el corazón; Él te ama así como eres y tiene un sueño para realizar con cada uno de vosotros […] Sé que es muy bonito ver las fotos arregladas digitalmente, pero eso sólo sirve para las fotos, no podemos hacerle "photoshop" a los demás, a la realidad, ni a nosotros. Los filtros de colores y la alta definición sólo van bien en los videos. Hay fotos que son muy bellas pero están todas trucadas y déjenme decirles que el corazón no se puede "photoshopear", porque ahí es donde se juega el amor verdadero, ahí se juega la felicidad». Como cristianos, queremos que Él sea el centro de nuestro corazón, para que lo cure, lo renueve, lo transforme, le de paz y consuelo para que funcione mejor y ame más.

La fe cristiana también tiene un corazón: es la Semana Santa que vamos a vivir estos días. En ella nos vamos a encontrar con un Dios hecho hombre que tiene un corazón muy grande, Jesús el Señor, que por nosotros llega a Jerusalén para dar la vida en la cruz. Sólo lo hace porque nos ama y quiere cumplir lo que su Padre Dios le ha encomendado: que nos alcance la salvación para que participemos de su vida. Celebraremos los misterios centrales de nuestra fe que son la muerte y la resurrección de Cristo, los misterios de nuestra salvación, los que nos fundan, nos rehacen y nos modelan de nuevo como hijos de Dios. En estos días no te quedes en lo exterior, entra en tu corazón y vive el corazón de la fe: allí descubrirás al único que puede "hacer photoshop" a nuestra vida para que seamos felices. Desde Dios para ti, de corazón a corazón.