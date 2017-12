Corona debe hilar muy fino

Aunque no hace muchas semanas, el director deportivo del club Miguel Ángel Corona dijo en la radio oficial que acudir al mercado no va a ser un motivo que mejore la plantilla, visto lo visto deberá de cambiar de discurso, porque todos creemos que es necesario acudir y mejorar lo que hay. Es más, lo que no ha funcionado o no a dado al equipo lo que se esperaba de él, mejor darlo de baja y cubrir esas plazas con jugadores que mejoren lo que Corona trajo en el mercado de verano, porque de él va a depender el potencial que pueda poner en manos de Lucas Alcaraz. No sólo por la plaga de lesiones, que es más que significativa, o por la espantá de Nauzet. El reforzar al equipo debe ser algo que a Corona le quite el sueño. No va a ser fácil pero debe de hilar fino y encontrar ese jugador o jugadores que vengan a cubrir la necesidades, urgentes, que tiene esta plantilla para aumentar su nivel competitivo, y donde todos esperamos que eche el resto sea en firmar a un jugador o jugadores que sean rematadores, porque que los cuatro delanteros que tiene en plantilla Lucas Alcaraz, tras 19 jornadas de liga, han hecho solo tres goles y es como para tener pesadillas. Pero que esto no es nuevo, y como he dicho en más de una ocasión, era algo que se veía venir, dado los registros, sobre todo de Caballero y Muñoz, la temporada pasada, siendo los jugadores, en teoría, llamados a cubrir la carestía de goles que iba a dejar en el equipo Quique González. Ojalá acierte Corona. Su teléfono debe de estar echando humo, casi al límite, como debe de estar Alfonso García, que ha depositado toda su confianza en él para arreglar, al menos, las acentuadas carencias que dejó en el equipo en verano. Lo primero será hacer de tripas corazón, y prescindir de determinados jugadores que llegaron para ayudar y su aportación ha sido nula, y una vez liberadas esas fichas, afrontar con garantías la contratación de esos jugadores que vengan a cubrir las necesidades de una plantilla, como se ha visto, tremendamente limitada.