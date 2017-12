Cuento de Navidad

Recuerdo con nostalgia aquella mañana, vísperas de Navidad, tan diferente a todas las anteriores. Tomaba mi café matutino mientras organizaba mentalmente ese viaje de vuelta al pueblo, que realizaba todos los años, para reunirme con la familia. Me animaba pensando en los días venideros, en la magia de estas fiestas y en lo especial que resultaba regresar a casa para compartir con todas las personas que quieres unos momentos inolvidables.

Cumplir con esta tradición navideña inyectaba en mi ánimo una doble motivación, por un lado la ilusión por ver a mis adorados padres, a los que extrañaba enormemente, y que también anhelaban mi llegada, un sentimiento mutuo y tan reconfortante desde el primer abrazo del reencuentro; por otro lado, el viaje sería una vía de desconexión, precisaba salir de aquella ruidosa ciudad donde me encontraba aislado y en soledad, me invadía la necesidad de huir de la rutina del trabajo y de la frustración derivaba de una serie de amores banales que se presentaban adornados con una bella imagen pero que carecían de sentimientos, más allá del contacto físico, todo era fachada y mentira.

Me encontraba en aquella gélida estación de tren, rodeado de emociones enfrentadas, miles de personas que vienen y van, de caminos que se separan, ansiados reencuentros, partidas desconsoladas; y en medio de toda la aglomeración pude distinguirla a ella, una esbelta chica morena, que atrajo la atención de todos los presentes; su larga melena ondulada junto a aquellos ojos negros y su indescriptible sonrisa, me transportaron por unos instantes a otro lugar lejos del ruido y de la muchedumbre, donde nos encontrábamos únicamente los dos. Inexplicablemente, mientras la miraba embelesado, ella reparó en mi presencia y se percató que la observaba; sonrojado tras ser descubierto bajé la mirada y sentí tal pudor que no pude volver a levantar la vista. Transcurridos unos minutos dirigí mis pasos hacia el vagón.

Una vez dentro, resguardado del frío glacial, empecé a sentir nuevamente las manos, busqué mi asiento comprobando los números de cada butaca, hasta encontrar la mía al final del pasillo; coloqué mi equipaje en el departamento habilitado para ello y me senté, como siempre, en la ventanilla para disfrutar de los bellos paisajes naturales que brindaba el trayecto. Pasados unos minutos la calefacción del vehículo le robaba todo el protagonismo al intenso helor, esta temperatura que albergaba el interior del vagón me brindó unos momentos tan agradables que decidí quitarme el abrigo y colocarlo en el asiento contiguo al mío, que por el momento se encontraba libre. Alcancé de mis pertenencias un viejo libro de cuentos mitológicos y proseguí donde el marcapáginas me indicaba; acto seguido el tren comenzó a moverse entre chirridos de metales que me resultaban familiares.

El trayecto acontecía sin novedades, se fueron sucediendo las estaciones mientras terminaba las páginas de aquel entretenido libro, observaba cómo en cada una de las estaciones se apeaban y subían nuevos pasajeros, pensé que muchos de ellos efectuarían este trayecto de modo rutinario. El maquinista anunció que en esta parada descansaríamos unos minutos; y en ese preciso instante cuando me disponía a seguir con mi lectura, la voz de un señor recriminando a otro pasajero que se encontraba en su asiento, me interrumpió. Decidí no girarme y continuar leyendo mi libro; cuando una voz suave y delicada, acompañada de un agradable perfume floral, me preguntó si aquel abrigo que se encontraba en su asiento me pertenecía; al levantar la mirada no pude dar crédito a lo que mis ojos veían, la atractiva chica que había visto en la estación se encontraba allí a mi lado, sin poder evitarlo me sonrojé nuevamente y mientras me disculpaba la invité a que por favor se sentara; su simple presencia había conseguido acelerar mi pulso y convertir la agradable temperatura de la que gozaba, en un calor intenso y sofocante.

Aquella chica llamada Mara, de hermosísimo semblante, me acompañó el resto del viaje, quedé sorprendido de la multitud de coincidencias que ambos compartíamos, benditas casualidades que no hacían sino exaltar más aún su belleza. Pero la cosa no quedó así y mi sorpresa fue en aumento, me disponía a despedirme cuando pude percatarme que ella también cogía su equipaje para bajar en la misma estación. Pero cómo era posible, nunca había visto a Mara en el pueblo, ni me resultaba familiar su nombre, de todos modos me reconfortaba saber que disfrutaría unos segundos más de su compañía. Le pregunté si era del pueblo y me contestó que no, que la causa de su visita era pasar las fiestas junto a su abuela, para que no se encontrara sola en unos días tan señalados.

Caminamos juntos y una vez llegamos a casa de mis padres, gentilmente la invité a pasar y me sorprendió que accediera sonriente, saludé a mis padres con énfasis, sin perderla de vista, y cuando los fui a presentar resultó que ellos ya la conocían.

Durante mi estancia aquellos días en el pueblo fuimos conociéndonos más y más, las horas pasaban sin que fuéramos conscientes, cada vez más el uno necesitaba de la presencia del otro, y al final en aquel banco sucedió, a escasos centímetros se cruzaron nuestras miradas y un beso paró el tiempo de los dos durante años, no pudiendo dejar de contemplarla nunca más desde aquel momento; haciéndome sentir el hombre más afortunado de este mundo. Y así fue, se fueron sucediendo las fechas más felices de mi vida.

Todo era como un cuento hasta que descubrimos que las frecuentes migrañas que Mara sufría no eran producidas por el estrés del trabajo, sino por un cáncer que tras meses de lucha y resignación terminó con su vida. Después de aquel fatídico desenlace y a pesar del paso de los años, jamás dejé de pensar en ella.

En la actualidad, continúo desplazándome en tren, cada vez son más modernos y veloces, pero me siguen recordando a los de antaño donde la conocí. Todos los meses viajo al pueblo, veo a la familia y aprovecho para visitar la tumba de mi amada que, por deseo expreso, pidió ser enterrada en el pueblo junto a sus familiares más queridos. Siempre le llevo flores, rosas blancas que son sus favoritas, mientras limpio el frío mármol y le coloco sus flores preferidas le cuento todo cuanto acontece nuevo en mi vida, porque sé que donde quiera que se encuentre ella puede escucharme y sigue queriéndome.

Después de algunos años, dominado por su recuerdo, empiezo a mirar la vida sin ira, sentí rabia durante mucho tiempo y no podía comprender que me arrebataran lo único que daba sentido a mi existencia, pero ahora me encontraba cansado y necesitaba pasar página. Fue entonces cuando aquel 22 de diciembre frío y lluvioso, desde la cocina sintonicé la radio para escuchar a los niños de San Ildefonso, que ya cantaban las primeras series de la lotería. No sabría decir por qué, pero esa mañana me levanté con una sensación diferente en mi interior; mientras preparaba el equipaje para pasar unos días con mis ya ancianos padres, pensé que el entusiasmo que sufría se debía probablemente a la ilusión de volver al pueblo o quizá de que me tocara algún décimo de lotería de los que había jugado. Fue entonces cuando ocurrió, si cierro los ojos y me concentro aún lo puedo escuchar, doce mil ochocientos cuarenta y cinco, 4 millones de euros, al escuchar el número recordé que había jugado un décimo acabado en cinco, que adquirí precisamente en la cafetería del trabajo, lo que nunca hubiera imaginado es que llevaba uno de los 10 boletos premiados, rápidamente saqué mi cartera y cuando comprobé el número me quedé perplejo, totalmente paralizado, aquel era el número que habían cantado, no lo podía creer. Dejé todo y encendí el televisor, mientras notaba cómo el corazón pugnaba por salir de mi pecho, pude ver aquella cifra en la pantalla, y tras comprobarlo varias veces, no pude contener las lágrimas, me habían tocado 400.000 euros.

Después de pasar las navidades en el pueblo con mis seres queridos, regresé a casa sin contarle a nadie que poseía aquel premio. Pasado un tiempo prudencial y tras sopesar todo tipo de ideas, desde dejar mi trabajo o adquirir propiedades, hasta volverme al pueblo y ayudar a mis padres, me di cuenta que poseer esa cifra de dinero no me devolvía la felicidad, que en mi interior me seguía encontrando vacío. Recapacité y nuevamente me acordé de Mara, me pregunté qué hubiese hecho ella en mi lugar, era una pregunta que nadie podría responderme; sin embargo de haber tenido este dinero con anterioridad le habría podido costear un tratamiento mejor. Esa noche estuve recapacitando sobre ello y finalmente encontré la respuesta que andaba buscando, destinaría el dinero a crear una fundación para luchar contra el cáncer, con el fin de ayudar a todas aquellas familias que se encontrasen ante una situación tan amarga como la que yo mismo experimenté hace 8 años.

Como no podía ser de otro modo, la fundación llevaría su nombre: Maravilla. Poco a poco, el proyecto fue tomando forma, hasta poseer unas instalaciones de gran calidad, un personal entregado y cada vez más voluntarios, personas que entregaban su tiempo, sus experiencias, sus vivencias de modo altruista y desinteresado, a cambio de la satisfacción de ayudar a otras. Por primera vez desde la pérdida de mi amada volví a encontrarme pleno; con cada persona que ayudaba sentía que mi herida cicatrizaba, pero no fue un camino sencillo, perdí a muchos y buenos amigos durante estos años afectados por ese mal.

Otro año más se acercaba la Navidad, me encontraba tan absorto por la fundación que casi no era consciente de las fechas en las que nos encontrábamos, y no podía descuidar mis visitas a la familia. Aquel día salí de casa temprano, como siempre, tenía comprado con suficiente antelación mi billete en un asiento de ventanilla, cogí un taxi que me dejó en la puerta de la estación, como no podía ser de otra manera, me senté a tomar un café haciendo tiempo mientras bisbiseaba los clásicos villancicos de Navidad que se escuchaban por los altavoces de la estación. Con aquel dinamismo extraño, observaba sentado, el gran trasiego de gente pasando por los andenes, compré el periódico y acto seguido llegó el tren, que estacionó puntual en el andén, me ubiqué en mi butaca de siempre, mientras ojeaba por encima el periódico, notando cómo el tren aumentaba su velocidad progresivamente hasta dejar la ciudad, desapareciendo todo resquicio de edificios y dejando aquella hermosa estampa blanquecina. En la mitad de aquel trayecto, tras una breve parada subió un pasajero; yo me encontraba concentrado en la lectura del periódico, hasta que una encantadora dama me distrajo de la lectura, sentándose en la única butaca libre en aquel momento…

Fueron escasos los minutos, sin embargo, suficientes para que ambos nos diéramos cuenta, que pasaríamos el resto de nuestra vida juntos, deseando que comenzara lo antes posible.