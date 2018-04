Cuestión de gustos

La chilena estratosférica de Cristiano Ronaldo en Turín ha generado el debate previsto cuando el luso se elevó más de dos metros ante De Sciglio (su gesto contraído quedará inmortalizado en la posteridad) para batir a un hierático Buffon. El empacho de repeticiones en bucle desde cualquier ángulo y en 360 grados en todas las televisiones también iba en el precio de la entrada. Fue tan plástica y bien ejecutada que hasta la afición de la Juventus no tuvo más remedio que levantarse a aplaudir en un gesto que dignifica al fútbol, un día después de nuevo ensuciado por el hostigamiento de los fans del Liverpool al bus del City. 'Ego' Sánchez no tardó en saltar a la palestra para recordar que la suya ante el Logroñés era más bonita. El Cholo Simeone daba a entender que prefería una de Francescoli en el 86 ante un equipo de cuarta y hasta el propio Zizou dijo con cierta socarronería que se quedaba con el suyo en la final de Glasgow. En la redacción de Diario de Almería muchos (seguidores de Athletic y Barça, valga recalcarlo) se decantaban por la tijera de Rivaldo al Valencia que sirvió a los culés para entrar en Champions. Puestos a elegir, lo cierto es que el del francés no tiene parangón por el marco en el que se produjo y las repercusiones que tuvo, ya que le daba al Real Madrid su novena orejona. En dificultad de ejecución está a la par con el de Cristiano, ya que el balón enviado por Roberto Carlos le llovía del cielo, mientras que el impulsado por Carvajal para el portugués tampoco era sencillo de conectar. Luego está la coordinación necesaria para que el impacto se produjese en el momento preciso y la habilidad técnica para llevar a cabo un golpeo seco y fulminante. Sin duda entrará en los anales del fútbol, pero si yo tuviera que decantarme por uno sin ninguna duda el de Maradona bailándose a toda Inglaterra en la final del Mundial de México 86. Messi en efecto lo repitió... ante el Getafe.