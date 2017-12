Cuidado con Las Palmas Atlético

Este domingo, a partir de las 12:00 horas, el CD El Ejido cerrará la primera vuelta de competición y despedirá el año 2017 recibiendo en casa a Las Palmas Atlético. Como bien ha dicho, una y mil veces, a lo largo del curso Alberto González, ningún rival es fácil en este Grupo IV de la Segunda División B, y prueba de ello es lo ajustado que está todo en la tabla clasificatoria por el momento. Un partido ganado te puede poner rozando los puestos de play off y una derrota te conduce a los últimos cuatro puestos en menos que canta un gallo. Un día ganas al líder y a la semana siguiente pruebas el amargo sabor de la derrota ante el colista. Así está la cosa por el grupo más fuerte de la categoría de bronce del fútbol español esta campaña. Es por eso que el conjunto del Poniente almeriense no debe fiarse lo más mínimo de la situación clasificatoria de su rival, un filial canario que llegará a Santo Domingo en la penúltima posición, habiendo sumado en 18 jornadas solamente 13 puntos, una decena menos que los celestes. Aún así, los amarillos aterrizan en la provincia de Almería de dulce, gracias a que han logrado dos victorias consecutivas en sus últimas citas ligueras, lo que hace que lleguen al duelo frente a los de González con la moral por las nubes, motivados al máximo. Bien es cierto que el CD El Ejido es uno de los mejores locales de la categoría, que solamente ha perdido una vez frente a su afición, algo que contrasta bastante con su andadura como visitante. No han sido capaces de lograr un triunfo fuera en toda la primera vuelta los del Poniente, que vuelven a apelar en pocos días a su fortín como la mejor cura para sus males. Despedir el año con un triunfo ante la parroquia ejidense es mucho más importante de lo que parece. Llegar al parón con tres puntos más bajo el brazo será el mejor regalo de Navidad para el plantel y para unos seguidores que, pese a ser menos de los que Mevy esperaba, están con los suyos a muerte y bien merecen decir adiós al 2017 celebrando un triunfo celeste.