Dependientes del horario

El tema afecta a niños, jóvenes, padres, entrenadores, monitores y delegados, que no viven de esto. Es lo primero que hay que poner en contexto, ya que si fuesen profesionales la historia sería otra. Pero no es el caso. Los profesionales sí saben con tiempo cuándo van a jugar, algo que ha ido cambiando para positivo en los últimos tiempos en España. A las 16:00 horas del 29 de enero de 2018 se conocen los horarios de Primera y Segunda hasta el 19 de febrero. Sin embargo, no se sabe los de los encuentros de fútbol base, los que realmente nos interesa a muchos. Pero no los del 19 de febrero, ¡sino los de este fin de semana! La Federación permite poner -y modificar el horario- hasta el lunes a las 23:59 horas. Lo de modificar no es ninguna nimiedad, puesto que el encuentro puede estar fijado para un día a una hora y el lunes por la noche ser cambiado sin necesidad de avisar (diferente es si se quiere modificar a partir del martes, cuando ya hay que avisar al otro club y a la Federación). Sintetizando, hasta el lunes, a las 23:59, no está cerrado totalmente el horario de los encuentros de los niños y jóvenes. Si el equipo actúa como local, se puede preguntar al encargado de realizar esa tarea aunque aún no se haya fijado de manera oficial. Empero como se actúe de visitante, toca estar dependiendo del horario de turno, cuándo se juega y si no se modifica antes del lunes a la medianoche. Es el martes cuando ya se puede planificar el fin de semana de niños, jóvenes, entrenadores, monitores y delegados. Escaparse a algún pueblo; ir a la nieve, ahora que es la época; quedar para cenar el viernes o sábado por la noche... Porque eso es otra, que te pongan un partido a las 9:00 horas y convoques a los jugadores una hora antes... La Federación debería tomar cartas en el asunto y solucionar el tema de los horarios. No se puede estar dependiendo de un horario.