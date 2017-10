Deportistas y ciudadanos

Con todo el conflicto institucional y social que se ha creado con el referéndum ilegal de Puigdemont en tierras catalanas en las últimas semanas, el día de a día de cualquier español ha sufrido una serie de cambios que incluso pueden considerarse surrealistas. Todo se ha llenado de banderas, como si todo se solucionase con una guerra de trapos; amigos que se dejan de seguir en Facebook, por pensar distinto; ahora hay lumbreras que miran el lugar de fabricación de los productos para boicotear los que sean de Cataluña, como si ellos supiesen de primera mano que esos empresarios y sus trabajadores (que serían los perjudicados) no quieren ser españoles; y canales televisivos que nos dejan huérfanos de Los Simpson a mediodía... Y hay tradiciones, como esa última, que no se deben tocar. En la televisión, en los bares, en las quedadas de amigos y en los trabajos no se habla de otra cosa. Por primera vez en muchos años este país debate sobre algo, aunque por desgracia no todo el mundo sirve para tener una conversación respetuosa, como puede comprobarse, sobre todo, en las redes sociales, donde un número preocupante de energúmenos, tanto catalanistas como no independentistas, están mostrando su peor faceta, la de la ignorancia y la intolerancia. Resulta que un futbolista profesional, o un deportista de élite en general, no puede ahora expresar su opinión sobre un tema concreto en su perfil de Twitter. Sí, les hablo de Piqué, el primer nombre que les ha venido a la cabeza. Es entendible que sus comentarios, defendiendo la elástica de la selección nacional, parezcan extraños y que haya quejas, pero de ahí a decir que no debería opinar hay una gran y peligrosa diferencia. Ser un deportista conocido no implica que dejes de ser un ciudadano, con tus derechos y tus deberes, y uno de ellos es la libertad de opinión. Y esa cantinela de "no hay que mezclar fútbol con política" hace mucho que no es válida, porque si se toma al pie de la letra habría que cerrar los palcos de autoridades en los estadios de fútbol o, por ejemplo, cambiarle el nombre a la Copa del Rey.