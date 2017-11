Recién levantado he sabido por la radio que hoy es el día de las librerías. He sentido júbilo, contento, alborozo, regocijo, entusiasmo, alegría, felicidad y gozo. Y después de esta retahíla a ver qué digo yo de los libros. Por ejemplo: no diré nunca no lo he leído porque estoy esperando que hagan la película.

Sí diré que estoy ansioso por leer la última novela de Javier Marías, pero que como la lectura es algo parecido a un buen café con un amigo, ambos requieren de unas condiciones especiales. Que no son materiales ya que precisan lo opuesto: tranquilidad de espíritu, que es algo que hoy se confunde con el saldo de la cuenta corriente o el precio de la consumición. Materialismo atroz. Y como esto va de libros, siempre le estaré agradecido a la colección Austral y a Ruedo Ibérico, entre otras, que me han dado muchos fines de semana felices en mi época granaína y argumentos para muchas cafeteras (de las de aluminio) con los amigos. Totalmente íntimo y con mi cariño por los libros.