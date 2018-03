Doce de treinta y seis

Doce puntos de treinta y seis en juego son los que necesita el Almería para cerrar el curso con éxito. No parece complicado, ya que a bote pronto sería ganar cuatro de los doce partidos que restan, y aunque el calendario empieza a ponerse complicado, son números que invitan a ser optimistas o al menos pensar que el objetivo está cada vez más cerca, después de una temporada en la que ha vuelto a aparecer la angustia y que gracias a la apuesta de Alfonso por un entrenador experimentado y que sabe desenvolverse perfectamente en estas batallas, el equipo podrá conseguir alcanzar el no siempre fácil objetivo de la permanencia, aunque eso sí, no debe ni mucho menos bajar los brazos o pensar que está todo hecho, ya que el Almería está en un tramo del calendario donde muchos a los equipos a los que se va a enfrentar están peleando por estar el año que viene en Primera División. Está claro que no hay rival fácil y ése debe de ser el cartel que a partir de ahora se cuelgue el Almería en cada uno de los partidos que dispute, independientemente del rival que tenga enfrente y no salir temeroso a ningún campo, como ocurrió la semana pasada ante el Rayo Vallecano, donde el equipo fue víctima de sus propios miedos. Supo estar a la altura y competir en Huesca, y ésa es la cara y el espíritu combativo y competitivo que quieren ver los aficionados, un equipo que no se arrugue, porque en esta categoría, hay tanta igualdad, que no existen muchas diferencias entre los equipos; la única diferencia en el campo es que el equipo que domine las áreas tiene un porcentaje elevadísimo de llevarse el partido. Ahora bien, si salimos con miedo y a verlas venir, al final acaban pintándote la cara. Este fin de semana, visita al campo del Valladolid, donde los de Luis Cesar Sampedro tienen acuestas una presión que el Almería no tendrá y eso va a jugar a favor de un conjunto, el rojiblanco, que podría dar otro paso de gigante.