Domingo de Media Maratón

Llueva o no llueva (que será que no porque vaya tiempo más asqueroso que está haciendo y perdón por la expresión), haga viento o no haga (que seguro que sí porque vaya idem), marque lo que marque el mercurio (pueden imaginarse), centenares de atletas aficionados estamos deseando que amanezca mañana para situarnos en la línea de salida y empezar nuestro particular trote cochinero para completar los 21 kilómetros y pico de la Media Maratón Ciudad de Almería. Un año entero preparando la prueba con ilusión, muchas ganas, mucha fuerza de voluntad y algún que otra lesión en el camino, que piedras también hay. Aunque sea deporte, y por lo tanto salud, es importantísimo saber que una prueba como ésta requiere una importante preparación física y mental. No es una pachanga de fútbol de barrio con los amigos, se trata de una prueba exigente que hace subir mucho las pulsaciones y lleva los músculos a veces hasta tirones, contracturas o microrroturas indeseadas. Por eso, el trabajo diario es tan importante como una buena respiración en carrera, como mantenerse hidratado en todo momento y como saber en qué kilómetro apretar y en cuál ir a tu rollo, como vulgarmente se dice. Si bien físicamente hay que estar preparado, la cabeza lo es todo. Cuando a partir del kilómetro 5 te aburres corriendo solo, en el 10 los gemelos empiezan a ser piedras y en el 15 se te pasa por la cabeza una buena cerveza con una tapa de morcilla, es tu mente la que te hace seguir. Por eso es muy importante la rutina: calzarte bien los tenis para evitar rozaduras, ponerte la radio para ir entretenido y, sobre todo, un buen desayuno. La pasta de la noche anterior y los cereales de esa misma manera son fundamentales, como también lo es ir al servicio para aligerar todo el peso posible. En definitiva, les espero por las calles de Almería y les invito a que prueben un año, eso sí, siendo conscientes de que para superar los retos, lo primero es estar preparados.