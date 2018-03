Domingo idóneo

Almería, 29 de marzo de 2018. Estimado Piñeiro, mira que no me gusta caer en los lugares comunes a la hora de escribir, pero este domingo viene muy a mano, ya que en caso de victoria ante un pletórico Sporting se podría producir el milagro de la resurrección unionista, que acumula tres derrotas consecutivas, algo inédito desde la llegada de Lucas Alcaraz. Cierto pesimismo empieza a cundir por estos lares, no tanto por la situación clasificatoria del equipo, que ya quisieran para sí Córdoba o Cultural, sino porque los aficionados tienen muy frescas las dos últimas temporadas salvándose sobre la bocina en la última jornada, sin olvidar que el calendario es bastante traicionero, con duelos ante Barça B y Alcorcón en el Mediterráneo que se presumen a 'cara de perro' y difíciles salidas a Cádiz, Zaragoza, Tenerife, Córdoba o Lugo. Tropezar tres veces en la misma piedra y jugársela para más inri en el feudo de un ex como Francisco sería ya de medalla.