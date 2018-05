Los mejicanos Maná publicaron en 2011 el disco 'Drama y Luz' y, aprovechando que en agosto se dejan caer por Almería, no muy lejos del Estadio Mediterráneo, he querido usar este título para acordarme de la espantada de Lucas, que añadió más drama a la acuciante situación de un equipo que apuntaba, y de qué manera, a la Segunda B. Yo ya sospechaba desde hacía tiempo que Lucas se arrepentía de haber vuelto. La sorpresa fue que volviera en su momento, conociendo la jaula de grillos que es este club. Pero una vez dentro, y por muy hastiado que estuviera, eso de vender que se iba por el bien del club, renunciando a un año más de contrato (más otro opcional), no se lo compré. La semana pasada saltaba la noticia de su preacuerdo con el Málaga, reventado por el jeque, que descubría la verdad. Alcaraz no renunciaba a nada que no tuviera asegurado ya con el Málaga, y seguramente incluso salía ganando con el cambio, tanto en lo deportivo, como en lo económico. Alcaraz se fue por su propio interés, aunque quedaba bien decir que lo hacía por el bien del Almería. Algo que, por cierto, al final fue cierto. La realidad es que no echamos de menos a Lucas Alcaraz. El equipo, con Fran Fernández, al que seguramente tendremos que empezar a llamar 'El Brujo del Zapillo', es otro. La conexión con la grada ha vuelto y aficionados y equipo están unidos para lograr el objetivo de la permanencia. En un fin de semana complicado, con victorias inesperadas de Barcelona B y Córdoba, la hora de la victoria era literal. Había que ganar para ir a Córdoba con unas mínimas garantías. Y se ganó. Un partido en el que la actitud escondió algunos defectos de aptitud. El equipo quiso, el equipo creyó y el equipo corrió y defendió como nunca. Y la afición lo agradeció. La afición necesitaba ver que su equipo tiene sangre. La afición ve la luz, aunque esto todavía no está hecho. Quedan tres jornadas, con dos visitas, y no conviene dormirse en los laureles. PD: Gracias Lucas por irte, pero, sobre todo, gracias Fran. Si hemos recuperado la ilusión por nuestro equipo, es gracias a ti…