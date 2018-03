2 EFÍMERA LUZ Y ALEGRÍA

En la Almería moderna, el Domingo de Ramos no se inauguró hasta que en 1929 salió desde las Puras la procesión de los Niños Hebreos. En mi niñez, se vivía con felicidad esta breve jornada que se esfumaba por la mañana hasta que el Martes Santo nos traía otra cofradía. La Hermandad de la Borriquita hunde sus raíces en la cofradía de los Niños Hebreos con referencias desde 1924. Se reorganizó en San Sebastián en 1948, desde donde salía con un niño a lomos de un borrico hasta que en 1957 lo hizo la imagen que allí se conserva todavía. Desde 1968 no salió a la calle y a partir de 1980 procesionó desde la catedral, algún año por la tarde. Se estrenó la nueva talla de Cristo el Domingo de Ramos de 1996. En el 2000 se trasladó a San Agustín y cinco años más tarde al Espíritu Santo. La Virgen de la Paz es la talla más antigua que procesiona en Almería y la única que no lleva lágrimas. En 1997 salió bajo palio una imagen mariana de Bejarano, pero no gustó. Y en 2012 salió en el misterio la talla de una mujer hebrea, pero solo fue ese año. Este año estrena un pequeño borriquillo y poco a poco se irá aumentando el misterio.

Tras fundarse en 1996 y bendecir a su titular mariana en 1999, la hermandad de los Ángeles salió a la calle por primera vez el Sábado de Pasión de ese año. El contrato con el imaginero Dubé de Luque se había apalabrado en la plaza de la catedral durante la bendición de la Merced en 1996. La cofradía se incorporó al Domingo de Ramos en la Semana Santa de 2001 y tres años más tarde ya salió desde su casa de hermandad, siendo la primera en Almería. Durante su décimo aniversario se bendijo la imagen del Cristo de la Misericordia y el misterio se sumó a la cofradía el Domingo de Ramos de 2013. Como curiosidad, las tallas del respiradero del misterio son las del antiguo paso del Descendimiento. Además, el magnífico palio bordado está inspirado en el del Dulce Nombre de Sevilla y en su frontal aparece el Cristo de la Fundación de los Negritos, corporación que apadrinó la bendición de la Virgen de los Ángeles.

Contamos ayer en estas líneas que el Sábado de Pasión almeriense lo inauguró la hermandad de la Estrella en 1993, dos años después de haberse fundado y solo uno después de la llegada de la Virgen. La novedad más importante de la cofradía este Domingo de Ramos es su paso por la catedral. Este hecho no es nuevo, puesto que en la Semana Santa de 2002 ya lo hizo, aunque también es cierto que por aquellos años la cofradía salía desde el instituto Alhamilla. El misterio de Jesús de las Penas se incorporó a la procesión en 2006, solo con las imágenes de los romanos y el Cirineo y todavía sin guardabrisas. Como curiosidad lleva el único caballo que ha procesionado en la historia de la Semana Santa de Almería.

La hermandad de la Santa Cena inauguró en 1987 la jornada vespertina del Domingo de Ramos. Se había fundado cuatro años antes en la parroquia de San Pedro y en 1986 se bendecían esas primeras imágenes del Señor y el apostolado que posteriormente viajaron hasta Zaragoza. En 1990 se incorporó a la procesión la imagen de la Virgen de Fe y Caridad, cuya advocación pudo ser bien distinta, puesto que sus fundadores tenían en mente Macarena, algo que el vicario de la época no vio con buenos ojos. El Domingo de Ramos de 1995 se estrenó el nuevo paso y ya en 1999 el misterio salió a la calle con las nuevas imágenes, cumpliéndose esta Semana Santa la vigésima salida del misterio actual, veintiuna si contamos la procesión magna. Todos recordamos las anteriores túnicas rojas y blancas que llenaban el centro de Almería, pero este Domingo de Ramos se cumplen ya once años desde que se unificaron los hábitos. Once años después el palio vuelve a llevar ramos de cera. Durante la procesión magna de 2005, el misterio de la Santa Cena no volvió a San Pedro por Ricardos, sino por Castelar, calle desgraciadamente perdida del panorama cofrade, por donde han pasado Borriquita, Escucha o Sepulcro, por poner algunos ejemplos.