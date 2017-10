Ocurrió este verano uno de esos fenómenos que de un tiempo a esta parte comenzábamos a dar por imposible. La ACB, esa liga que padecía cierto inmovilismo, abrió una rendija necesaria y justa. Sobre todo, justa. Vimos como San Pablo Burgos y Gipuzkoa ganaban también en los despachos lo que habían ganado en la pista. Es decir, la meritocracia volvía a existir. Haciendo un breve lapsus, hoy vienen los burgaleses al Carpena y creo que es uno de los equipos que más ganas tengo de ver. Muchos hicimos de su causa la nuestra y ver cómo están en la cima tras mucho perseverar, no deja de ser un ejemplo. También de vida.

Decía que esta ventana que se abrió tuvo y tiene su efecto dominó. Ese bote de oxígeno que necesitaban las ligas LEB, que iban agonizando sin que pasara casi nada. El lavado de cara ha sido considerable, aunque aún queda mucho por hacer, y ya se nota. Hay margen de mejora sobre todo en materia de salarios, condiciones y demás, pero para eso la mejora del país debe ir de la mano. No obstante, hay que estar contento con los pasos que ya se han dado. Percibimos una LEB Oro que, aunque no se acerque a la delicia que era antaño, recupera algunas de sus señas de identidad. La competitividad la tenía, pero era un esfuerzo en balde. Ahora el ascenso, pese a que será solo uno en el corto plazo, es tangible. Viniendo de donde lo hacemos, no es poco. Donde me estoy dando cuenta en estos días venideros es en la EBA. Hablando con los que forman parte del tablero, se están haciendo proyectos pujantes y con ganas de escalar. No se compite por competir, se compite con ambición. Y los dientes están largos en la antesala del pistoletazo inicial. Sin ir más lejos hay un Almería-Coín el domingo que es una de las joyas del grupo. No lo gritemos muy alto, pero el baloncesto español tiene brotes verdes.