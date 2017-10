Empezando desde abajo

Ayer, como tantas veces sucede en las categorías inferiores de fútbol, el resultado del combinado español sub-17 era lo de menos. Y lo era porque los de Santi Denia, a lo largo de estas semanas de Mundial, nos dejaron claro, sin necesidad de jugar la final, lo que ya sospechábamos: los aficionados a este deporte podemos estar tranquilos con el futuro de la selección. Finalmente, los jóvenes valores de nuestro fútbol no pudieron levantar el cetro de campeones del mundo, pese a que lo tuvieron más cerca de lo que ese 5-2 final cuenta, y es que dos goles de Sergoi Gómez hicieron que los españoles se colocasen con un 0-2 que no pudieron aprovechar finalmente ante una espectacular selección inglesa.Este tropiezo en la final hace que el combinado nacional siga sin poder tener este título. No es un drama, y es que desde 1986 España ha ganado 22 campeonatos en categorías inferiores: seis Europeos sub-16, cuatro sub-17, siete sub-19, cuatro sub-21 y un Mundial sub-20. A todos estos premios hay que sumar el tridente mágico conseguido por la absoluta, con esas dos Eurocopas de 2008 y 2012 que envuelven el mayor hito de la historia del fútbol español, el Mundial de 2010. En nuestro país se ha hecho un enorme esfuerzo en estos últimos lustros para tratar de generar una cantera fluida y continua de jugadores que sirvan para nutrir a los equipos profesionales, que cada vez dan más oportunidades a los jóvenes futbolistas. Modernas instalaciones deportivas de césped artificial sustituyen los arcaicos campos de tierra en los que muchos nos criamos. Ahora la mayoría de los niños están a las órdenes de entrenadores cualificados que cuidan sus hábitos y sus conceptos futbolísticos con un mimo que nunca antes habíamos visto. Todo ello se ha traducido en que un jugador medio de 15 años tiene más nociones de fútbol y más recursos que un jugador de la misma edad en el año 2000. Estamos viviendo una etapa gloriosa de nuestro fútbol y no es casualidad. Una vez más se demuestra que, empezando la casa por los cimientos, el tejado estará asegurado.