Entrenador con impronta

Lucas ya ha dejado su impronta: no hizo falta esperar a su debut en el Mini Estadi porque nos conocemos y cada entrenador tiene su estilo. Hace poco que se fue de Almería, con el equipo en puestos de ascenso pero sin buen juego, por lo que Alfonso lo destituyó. ¿Qué es distinto ahora? Que hemos bajado el listón y ya nos conformamos con que venga un entrenador que garantice resultados y nos devuelva la tranquilidad.

Al ataque se le relegará para reforzar la defensa, siendo el delantero de turno el primer defensor, como hizo Hicham en Barcelona hasta acabar acalambrado, en parte por hacer el trabajo que le asignó su jefe -correr hasta morir- y en gran medida por el lógico déficit físico que arrastra por su inactividad -lesión mediante, nadie hasta ahora había confiado plenamente en él para la titularidad y estaba relegado a ser la última de las tres balas ofensivas del primer equipo, tras Caballero, ahora también lesionado, y Juan Muñoz, al que ni su digno partido ante el Zaragoza parece que le evitará su nueva devolución a Sevilla-.

Al once supongo volverá Morcillo, todo hace indicar que junto a Joaquín. Frenar a Longo será la primera misión de los centrales. El italiano sostiene a los de Martí en las últimas jornadas, más aún tras la baja ahora de Villar, que estará bien cubierta por Casadesús o Malbasic: fondo de armario. Volviendo a los rojiblancos, el mejor legado a Lucas es esa banda derecha con Motta y Fran. En la media, sin Verza ni Tino -deja vu-, Mandi debería volver a recuperar la titularidad perdida junto a Rubén. Debe seguir siendo indiscutible Pozo, mientras Gaspar parece seguir por delante de Fidel en la carrera por ocupar el extremo izquierdo. Pero no descuiden a Pervis, que cuando se recupere quién sabe si no se convierte en el arma de Lucas para dar un giro al ataque de la UDA. Aquí ya estamos curados de espanto. Y de improntas.