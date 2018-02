El pasado domingo, el CD El Ejido perdió una oportunidad de oro para reencontrarse con la victoria, cerrar su mala racha y, sobre todo, poner tierra de por medio con un rival directo en la lucha por la supervivencia en la categoría de bronce. Los de Alberto González hicieron sus deberes a la perfección en una primera mitad que terminó con un 2-0 a favor de los celestes, pero dos jugadas puntuales que beneficiaron al Betis Deportivo provocaron el reparto de puntos en Santo Domingo. Los béticos se metieron en el partido con un penalti por una mano en el área (dos hubo en el área verdiblanca durante el duelo y el colegiado no pitó ninguna) y empataron en una mala salida a por el balón del meta Gianfranco, que no tuvo su mejor día. ¿Se le puede señalar al cancerbero como culpable de que se escaparan dos puntos importantes en casa? Hay personas que sí lo han hecho, pero, sinceramente, no debemos olvidar que ninguno somos perfectos, que errar es lo más humano que existe. Y como suele decirse, de los errores se aprende. Poco se le puede echar en cara a un portero que lleva demostrando muchos años que es un gran meta, aunque en su exequipo, la UD Almería, no lo supieran ver. A veces creemos que un futbolista no puede equivocarse, o que no debe, pero el fútbol no sería lo que es si cada jugador fuese perfecto. ¿Se imaginan un partido en el que nadie se equivoque? Seguramente todos terminarían los choques terminarían en empate, porque nadie fallaría sus ocasiones claras o ningún delantero sería capaz de marcar ante guardametas que serían más máquinas que humanos. Gianfranco se equivocó, sí, pero como el propio argentino dijo en sus redes sociales, "prefiero equivocarme confiando en mi, que no hacer por miedo al error. A corregir los errores que esto no para y quiero seguir luchando". Esa es la actitud, sin duda. No estaría mal que lo mismo que se le señala por este error, también nos acordemos la de veces que ha salvado la portería del equipo del Poniente.