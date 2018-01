Me he leído una extensa entrevista que le han hecho los compañeros de Marca a Xavi Hernández y no me he enterado de mucho, la verdad, porque a mí te me pones a hablar de interiores, dobles pivotes y cosas así y me pierdo. Pero que yo no entienda ni la mitad no quiere decir que no note cuando alguien sabe de lo que habla y que habla bien. Es más, adoctrina de una manera que no sabré más de fútbol, pero tengo la sensación de que casi llego al Nirvana. Vamos, que ahora voy por la calle buscando espacios para pasarle el balón al que llevo delante. Y eso que yo no he sido instruido desde hace años en el arte de dominar el espacio-tiempo, como Messi, Iniesta o el Doctor Extraño. Yo soy más un vago, como Marty McFly, al que le costó tres películas aprender a pensar en cuatro dimensiones.

La verdad es que tengo ya ganas de que Xavi culmine su periplo catarí, ese país donde, aunque no es una democracia, la gente que él conoce es feliz. Quiero ver cómo aplica todo lo que sabe desde un banquillo como Dios manda y no desde su lejano púlpito, donde cada vez que habla últimamente sube el pan. Y no lo digo por sus ideologías políticas, por mí como si vota a Vox. Lo digo porque no reconozco en el fanático que ahora se está destapando a aquel joven humilde al que daban ganas de presentarlo a tu familia. Quizás aquel comentario de que aunque el Barcelona había perdido el partido, había ganado en posesión, podría haberme puesto sobre la pista de que estamos ante un buen loco del modelo Barça. Y, oye, se le puede entender. Ha sido el estandarte de la época más gloriosa de un club que lo ha educado así desde pequeño. Pero de ahí a que lo único bueno sea jugar como el Barcelona, a que los jugadores que no juegan en el equipo culé serían mejores si jugaran en el Camp Nou, a que, no ya Casemiro, sino "el Luis Suarez de turno", Cristiano o Bale no hayan sido bendecidos con el talento por no haber sido criados en la Masía y demás sobradas... hay un gran trecho de espacio...tiempo.