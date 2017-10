La selección española de fútbol ya está en Rusia. España y la bandera de España volverán a representarnos en el 2018, en esa especie de madre de todas las batallas, que es un Mundial de fútbol. Cuando llegué a este país, hace algo más de 15 años, poco se hablaba de España en el ámbito deportivo. Era la previa de la posterior explosión de los deportistas nacionales que han dado la vuelta al mundo y aún mantienen el orgullo que se resume en las estrofas del "yo soy español, español, español". Entonces me resultaba raro que nadie hablara ni siquiera de su selección de fútbol. "Nosotros somos más de clubes" me decía mi amigo José Ramón (el mismo al que Diego Capel le dedicó su definitivo gol en la Copa del Rey de aquel Sevilla), consciente del obstáculo infranqueable que suponían los cuartos de final para lo que entonces eran 'La Furia'. A partir de ese momento, en este país apareció la mejor generación de deportistas de la historia y el complejo españolito fue quedando al margen alentado por los triunfos. El estigma fue desapareciendo y la bandera española comenzó a flamear en el mundo entero. "Yo soy español, español, español,…a qué quieres que te gane?" cantaban en calles, plazas y estadios. Un catalán como Gasol, despuntaba en baloncesto, un mallorquín en tenis, un asturiano en automovilismo, castellanos, andaluces y más catalanes trajeron la Copa de Europa y después la del Mundo. Todos a una y las camisetas rojas se vendían en los comercios de todo el planeta. Ya no daba vergüenza ponérsela. Pero 'La Roja' solo se quedó en los estadios, por temor a la trampa ideológica; ponerse la camiseta fuera de una cancha, es cosas de fachas. Mientras escribo estas líneas, miles de personas en Barcelona marchan orgullosos de su bandera. Me emociona ser testigo nuevamente de este momento. En España cabemos todos. Juntos llegaron los logros, juntos somos invencibles.