Londres, 26 de abril de 2018. Estimado Navarro, el Almería hace tiempo que montó un circo y los enanos ya están más que crecidos. Ya veníamos diciendo hace tiempo que algo le pasaba a Lucas y su salida, aunque no es una sorpresa, no deja de ser una demostración más del esperpento constante en el que se mueve la entidad que ¿dirige? Alfonso García. La jugada de meter a Fran Fernández ante el Barcelona B y llenar al estadio parece maestra. A priori la gente va a estar más con el entrenador y el equipo y se van a olvidar del cabreo con el presidente, aunque como las cosas salgan torcidas, la tarde del sábado puede ser histórica, peor que la del curso pasado ante el UCAM. Aprecio a Fran y creo que tenía que haber seguido tras su esplendoroso partido ante el Zaragoza hace justo una vuelta y se merece todo lo mejor. Ojalá obre el milagro de la permanencia y ojalá se consolide en un banquillo que es suyo de pleno derecho. Nadie le ha regalado nada y lo que no se merece es este marrón y estas circunstancias, pero así de perro es este Almería…