Falta de Tino

Londres, 7 de diciembre de 2017. Estimado Navarro, lo de Tino Costa ha pasado de castaño oscuro. Fue un fichaje que levantó las lógicas suspicacias del respetable, por su trayectoria y las dudas sobre su compromiso con el club. El argentino metió un par de goles que demostraron que va más que sobrado, pero también ha dejado por el camino una roja directa, en apenas cinco minutos sobre el césped, y una agresión no penalizada ante el Sevilla Atlético. Esa expulsión, en el debut de Alcaraz, puede ser el último acto de servicio de Tino como jugador del Almería. El club anuncia una semana y pico después que en el entrenamiento posterior a aquel encuentro cayó lesionado de menisco y ahora puede estar unos dos meses en el dique seco. Ya sabemos que en el Almería un simple resfriado da para un mes de baja, así que no quiero pensar lo larga que puede ser la recuperación del argentino. Mucho me temo que, como pasó con Nanni, no volvamos a verlo jugar de rojiblanco y sea lo que el paraguayo Benítez en su día. Un fiasco.