Este año me he permitido dejar para hoy la tarea de quitar los adornos de Navidad. Con este domingo de gracia la vuelta a la cruda realidad del lunes no se hará tan dura. Porque el nuevo año para mí comienza realmente mañana. 2018, que se dice pronto. Mi yo del pasado se llevaba las manos a la cabeza cuando hace casi una década, los expertos vaticinaban que la crisis económica de Lehman Brothers, las hipotecas subprime y toda la pesca no acabaría mínimo hasta, sí, amigos, 2018, una fecha que por aquel entonces se me antojaba prácticamente como la del Juicio Final. Y no sé si las nuevas promociones de viviendas en la Vega de Acá serán un síntoma de recuperación económica, pero ahora van los expertos y auguran también para este 2018 otra crisis peor que la anterior. Yo paso. No sé qué será de mí durante los próximos diez años, lo único que tengo claro es que mañana es el primer día del resto de nuestra vida. Feliz Año Nuevo.