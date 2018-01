Feliz día de Reyes

Siempre ha sido mi día favorito del año. Una noche de ilusión, una mañana de disfrute con los regalos y un desayuno con un roscó de Mónica Milhojas que sabe a gloria entre regalos. Sigo teniendo ese carácter infantil, esa esperanza de que los Reyes se van a portar bien porque durante el año he sido bueno. Confío en que lo vuelvan a ser con mi familia y me gustaría que hubiera mucho oro, bastante incienso y apenas mirra para el deporte almeriense, algo alicaído en las últimas temporadas. La Unión Deportiva Almería necesitaría que en vez de tres Reyes Magos, hubiera un centenar con sus respectivos pajes y camellos, que le surtieran de todo lo que necesita. Por poco dinero que haya, el equipo necesita varios fichajes en lo deportivo y aclararse en lo institucional, porque sigue teniendo una afición increíble, que puede perder si sigue haciendo méritos. Uno que nunca ha fallado, Unicaja Almería, anda un poco perdido en estas dos últimas temporadas. No termina de confeccionar una plantilla poderosa que pueda plantar cara a Palma y Teruel, pese a que en el banquillo sigue estando el mejor entrenador que siempre tendrá el club que preside Ramón Sedeño. Por el Poniente las cosas van mejorando gracias al buen hacer de José Puertas en el CD Ejido. El expresidente devolvió al club celestes al fútbol profesional, donde merece estar, y se marchó dejando paso a un mecenas que está aportando capital y fichajes interesantes en su primera temporada. En el aspecto polideportivo, URA y CB Almería tratan de crecer socialmente, aunque en lo deportivo les está costando: el rugby tiene muy difícil salvar la categoría después de la apuesta arriesgada por Ken Wills, mientras que las féminas del baloncesto no han vuelto a la Liga Femenina-2 con buen paso. En fin, la provincia de Almería necesita que Melchor deje fichajes, Gaspar puntos y Baltasar salud y pocas lesiones.