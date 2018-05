Ojalá yo pudiera comprarme honradamente un chalé de 600.000 euros. Por eso me parece estupendo que el señor Pablo Iglesias y la señora Irene Montero hayan hecho lo propio si se lo pueden permitir. El problema, para ellos, no es ya que vayan a estar en el punto de mira de sus adversarios políticos, que usarán cualquier desliz para ponerlos a parir. Es que ahora sus votantes y el partido estarán un poco moscas. Es lo que tiene pillarse un casoplón, con parcela de 2.000 metros, piscina y casa de invitados, que no es muy de 15-M que digamos. ¿Con qué cara se van a plantar ahora a dar discursos exigiendo a unos y a otros esto y aquello si ellos mismos no predican con el ejemplo? La hemeroteca les está dejando fatal, pero es normal que lo que pensaran en el pasado ya no lo piensen tanto, porque se les vienen encima un par de mellizos. Que yo también decía que nada de tablet en los restaurantes para entretener a las niñas y fíjate ahora.