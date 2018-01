Me gusta el cine español actual. No soy un cinéfilo entendido ni experto, tan sólo voy a pasármelo bien y a comerme unos nachos con queso en la fila de butacas individuales que hay siempre a izquierda o derecha. Sí, individuales, me gusta ir solo al cine. Cuando estudiaba en Madrid, nadie del Colegio Mayor quería acompañarme a ver United 93 (la del avión que se estrella contra las Torres Gemelas) ni Poseidon (el barco que se da la vuelta) y me fui solo a los cines de Príncipe Pío. Y se convirtió en costumbre. Es como a ver al Almería: o voy como periodista o voy con mi padre, como he hecho toda mi vida desde que comencé a ir al fútbol en el Municipal.

El lunes fui al cine, llevaba tiempo sin ir. Me gustan las películas americanas y las españoladas. Cine que te entretenga y con el que te rías, no quiero el adoctrinamiento político de Almodóvar y cía. Ya que pago, por lo menos pasar un buen rato. Y lo pasé muy bueno. Fila 7, butaca 1, tres personas en toda la sala y mis nachos con queso esperando a que terminaran los trailers y empezara Que baje Dios y lo vea. Llevaba tiempo queriendo ver esta película, que no es buena, pero sí divertida. Se queda a medias entre Evasión y Victoria y Ocho apellidos vascos. Imagino que saben de qué va: un grupo de novicios del Monasterio de San Teodosio, que para evitar su conversión en un Parador de Turismo por falta de dinero, se apuntan a la Champions Clerum. Para mí, las dos mejores fotografías realizadas por una cámara son la del almuerzo de los obreros en el Rockefeller Center de NY (existe la creencía popular de que es el Empires States, pero no es así) y la de un paradón de un seminarista, con sotana y todo, jugando al fútbol. Esa imagen se me venía constantemente a la cabeza cuando veía anunciada la película. Y así resultó ser: una película entrañable, con puntos de gracia y aunque el gol decisivo no emociona tanto como el de Pelé, sí que dan ganas de festejarlo como si uno de Caballero o Juan Muñoz se tratara.