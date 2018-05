Filiales con y sin pedigrí

La presencia de equipos filiales en Segunda División lleva camino de convertirse en todo un clásico. Tal es así que la División de Plata ha contado entre sus 22 equipos con un filial al menos, desde la Liga 2002/03. O lo que es lo mismo, el curso actual supone la décimosexta temporada consecutiva con el apellido B en algún equipo, dentro del segundo escalafón del fútbol estatal. La 2018/19 está por ver si será la decimoséptima o esta suerte de tradición se ve interrumpida. Con el Sevilla Atlético ya descendido desde hace varias jornadas y el Barça B con serias opciones de seguirle los pasos, entre los 16 candidatos a ocupar las cuatro plazas de ascenso se encuentran, al menos, cuatro filiales. El Fabril -filial del Deportivo de la Coruña jugará los "play off" pero no puede subir-, Sporting B (pendiente de si asciende o no su primer equipo), Real B y Villarreal B están clasificados. El cuarteto puede ser sexteto si el Bilbao Athletic, con muchas opciones, y el Celta B, con algunas menos, sacan el billete el próximo domingo. Y todo esto a qué viene, se preguntarán. Pues, aunque no lo pueda parecer, tiene su influencia. El Almería ha sumado 10 puntos sobre 12 posibles contra los segundos equipos de Sevilla y Barça. Esta puntuación es un 23,25% de los 43 puntos que tienen los unionistas. No es un dato menor. Tiene y mucha relevancia en el desenlace de la temporada. El azulgrana, con 23 campañas, es el tercer filial con más presencias en Segunda, por detrás del Real Madrid Castilla, con 33 temporadas, y el Sporting B, con 28. La quinta plaza es para el Bilbao Athletic, con 14. Mientras que el filial donostiarra ha militado dos veces y el Villarreal B, tres. Como el calendario liguero, y sus caprichos encadenados de empinadas cuestas, la tradición de los nuevos segunda divisionistas tiene también su importancia.