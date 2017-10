Fito, cómo yo te amé

Vuelve Fito a Almería. Y no vuelve de cualquier manera. Ha elegido nuestra ciudad como una de las veinte por las que va a pasar su gira de celebración con motivo de su vigésimo aniversario con los Fitipaldis. Desde que empezara su carrera en solitario, vamos. Porque los millenials no lo sabrán, pero mucho antes de que ellos escucharan hablar de Fito en los Cuarenta Principales, el pequeño rockero tenía mucho trabajo a sus espaldas como líder de los míticos Platero y tú. Y sí, yo soy de los que reniego del nuevo Fito. Pero no porque lo considere un vendido a la radio fórmula. Un músico, menos Rosendo, evoluciona irremediablemente con el paso del tiempo. No va a estar cantándole a la droga y el alcohol toda la vida. Yo reniego de Fito porque, precisamente, en sus veinte años de andadura que ya lleva no ha evolucionado. Empezó muy bien, llegó pronto a su clímax y ahí se acomodó ese maldito enano al que yo una vez amé.