Fran se merece un respeto

Londres, 7 de junio de 2018. Estimado Navarro, vale que no supimos hasta última hora si nos quedábamos en la categoría o no, y quizás por ello la planificación estaba en el aire, pero ya han pasado 5 días desde la agónica permanencia en Lugo, y aquí estamos, sin saber muy bien qué va a suceder. Primero está la incertidumbre de la presidencia. Dice claramente que quiere vender, pero no vende. Demuestra tener poca motivación para seguir adelante, pero ahí está Alfonso al frente. Y con él, Corona en la dirección deportiva, después de una temporada bochornosa. Corona tenía muchísima menos experiencia y había hecho menos méritos que Fran Fernández para ostentar el cargo que ostenta. Lo mismo sucedió en su día con Soriano, al que se le dio barra libre como entrenador pese a su poca trayectoria en los banquillos. A Fran, por los motivos que sean, no se le reconoce su trabajo. Son comparaciones odiosas, pero qué fácil lo tienen siempre Soriano y Corona con Alfonso y qué difícil es para otros, como Ortiz o el propio Fran Fernández…