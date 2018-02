Fuerte con los débiles y débil con los fuertes

El fútbol es ilusión y olvido. Cuando se gana, la gente está contenta, rezuma optimismo y se ven las cosas de otra manera. Pero el éxito no es eterno y la felicidad, tampoco. Las derrotas, siempre amargas, duelen y retuercen al más pintado. El personal se deprime y nace la ansiedad. Pero no hay mal que cien años dure ni cuerpo que lo aguante, y el socio/abonado/seguidor/sufridor tiende a perdonar y olvidar, y vuelve a creer cuando los suyos se levantan y recuperan el paso. El rendimiento del Almería se dibuja bajo estos dos trazos: llegó a jugar para ser líder y ha convivido varias jornadas con el sótano de la tabla. Y ahora, después de tantos sinsabores, los 100 primeros días de Lucas Alcaraz al frente de la nave han cambiado el rumbo. El equipo vive el momento más dulce del curso y esa circunstancia puede ser peligrosa si no se gestiona adecuadamente. Los unionistas, conviene recordarlo, han sido fuertes contra los débiles y demasiado débiles con los más poderosos de este curso. Las opiniones son siempre subjetivas, pero los datos resultan inobjetables. La del pasado sábado frente a la Cultural es la victoria 34 desde el descenso de Primera y este balance se desdobla entre 22 victorias por la mínima y solo 12 por más de un gol. Conclusión: ganar es bonito, pero no es sencillo. La primavera está al caer. Toca guardar las prendas de invierno y cada cual muestra lo mejor que tiene de su físico. Esta exposición pública tiene sus cosas. Lo que el frío esconde, el sol destapa y deja al descubierto vergüenzas indeseables. Los "michelines" afean la silueta y la euforia es el único penalti imposible de parar. "Mucho azúcar, pica diente". El valor de un mineral se lo da su composición y no su apariencia. El Almería debe elegir qué equipo quiere ser en los 14 puntos que le restan para cantar aleluya.