Futuro cierto

Cuando se cumplen 10 días desde la permanencia lograda en el Anxo Carro, el futuro del Almería no puede ser más cierto: estamos condenados a malvivir una temporada más en Segunda, rezando a la Patrona para salvar una categoría que ni hemos defendido, ni merecido, durante todo el año. Va a ser otra temporada en la que veremos la vida pasar, sin que nadie haga nada al respecto, ni quiera hacerlo. Es un futuro muy cierto, y para nada incierto. Todo lo que no sea cambiar el modus operandi de este club, nos va a condenar a lo mismo de siempre. Por eso, porque nada ha cambiado, porque aquí parece que no ha pasado nada, tengo muy claro que en Águilas o bien se ríen de nosotros o bien les importa poco lo que podamos pensar. La eterna venta del club, que compite con la Ciudad Deportiva, el Soterramiento y el AVE por ser el proyecto interminable de nuestro cada día, hace que estemos en tierra de nadie. Porque Alfonso García está desesperado por vender. No lo digo yo, lo dijo él. Pero al decirlo devaluó el precio que pide por el club, con lo que las negociaciones se alargan más de la cuenta al tiempo que la planificación deportiva brilla por su ausencia. Si el presidente estuviera interesado en mejorar las condiciones del club, ya habría tomado una serie de decisiones que apuntarían a ese propósito. Pero no, la idea es que, si no se vende el equipo, la misma estructura y el mismo organigrama que lleva coqueteando con el descenso tantas temporadas, seguirá vigente. Los mismos que crearon una plantilla tan lamentable que solo fue capaz de lograr la permanencia por deméritos de otros y no por sus propios méritos. Esos mismos son intocables. Por eso quiero que Alfonso se vaya de una vez. No porque haya olvidado que nos llevó a Primera, sino porque veo que de ahora en adelante, con Alfonso, esto es lo que nos espera. O peor. Si tuviera intención de cambiar algo, habría actuado de forma muy distinta, ya no solo esta temporada, sino desde que se logró la permanencia en tierras gallegas…