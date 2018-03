Todos somos Gabriel

En apenas dos días, los almerienses hemos demostrado que cuando se nos conciencia de verdad, somos capaces de alzar la voz en las calles. El pasado jueves, el Paseo quedó completamente colapsado, lleno de gente desde la Puerta Purchena hasta la plaza de las Velas en la Rambla, por la convocatoria del Día de la Mujer. Y menos de veinticuatro horas después, otros tantos miles de ciudadanos respondían a la emocionante llamada de los padres de Gabriel. No era para menos. La desaparición del pequeño tiene en vilo a nuestra provincia desde hace más de diez días. Hacía mucho tiempo que no se daba un caso semejante, en el que la sociedad, las redes sociales y los medios de comunicación se han volcado con el sufrimiento de la familia, que no me puedo ni imaginar por lo que están pasando en estos momentos. Ojalá toda esta pesadilla acabe pronto.