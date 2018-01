Gracias Girona

Al grano. Las vicisitudes por las que ha pasado la Unión Deportiva Almería en las últimas campañas influyen. Sin ser especialmente graves, la estabilidad deportiva de una entidad se suele apoyar en un entorno sereno, donde un proyecto firme, a medio o largo plazo, prevalece sobre cualquier otra circunstancia. Por el Estadio de los Juegos Mediterráneos han pasado varios conjuntos con ese marchamo. Alguno ya triunfa en Primera División, como el Girona, y otros sin grandes posibilidades a priori, luchan en la cúspide de Segunda tras varias campañas de trabajo constante. Huesca, Lugo o Numancia, como realidades presentes. Incluso el conjunto rojiblanco, como modelo del pasado. Todo esto viene a colación al analizar un choque como el de anoche. Un Lugo que ha llegado a liderar la categoría, y que todavía permanece en la zona noble, no es tan superior a un Almería que malvive en la clasificación. La diferencia estriba precisamente en la misma ventaja que antaño ostentaba el club almeriense, cuando las cosas se hacían mejor, se trabajaba más y predominaba la ilusión. De aquellos polvos vienen estos lodos; y es que el hecho de contar con un delantero como Juan Muñoz viene de la desidia imperante y la falta de ambición. Si no, un partido como el de ayer se hubiese solucionado mucho antes. Menos mal que a uno de los clubes que supo hacer sus deberes como Dios manda le sobró dos jugadores para competir en la máxima categoría. Sin el concurso de Rubén Alcaraz y René, la cosa hubiese pintado de un color más bien negroide porque el partido fue muy igualado, de ida y vuelta, con un Lugo, eso sí, más ordenado y mejor posicionado. Son pocos los detalles que se necesitan para triunfar en esta categoría, pero sin tesón ni anhelo no se puede elaborar un proyecto solvente. Justamente el que está construyendo el Girona, que se asemeja al del conjunto rojiblanco que fue capaz de ceder un jugador a todo un Betis. Al menos, parte del trabajo del club catalán está repercutiendo de forma decisiva en la actual Unión Deportiva Almería.