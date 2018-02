Gracias al gel de cafeína

La cosa marchó bien hasta el kilómetro 15 más o menos, cuando el cuerpo empezó a acusar el esfuerzo del tramo del parque Nicolás Salmerón y el Puerto, donde estuvimos bastante expuestos al viento. A partir de ahí tocó sufrir de lo lindo porque el ritmo vivo empezó a tornarse en trote cansino. Entonces, poco antes de entrar al Estadio de la Juventud, recurrí al chute de cafeína del gel ese raro que me compraste en las tiendas especializadas que frecuentas. Fue mano de santo porque noté un subidón importante que me permitió hacer todo el trecho del Zapillo y la Vega de Acá. Al entrar en el Estadio Mediterráneo iba tan tocado que por poco no encuentro a los pequeños Mario y Nerea para que entrasen conmigo en meta. El setecientos y pico de la general y bajar de los 5 minutos el kilómetro sin excesiva preparación no está mal cuando hay 4.600 criaturas corriendo. Un notable para la organización por la disposición de los avituallamientos, así como la rapidez para grabar la medalla y el tercer tiempo. A la próxima mejor contratar al doble de fisioterapeutas para no tener que hacer una hora de cola en el masaje. PD: Me dicen que, como siempre, los conductores sufrieron los rigores del corte de tráfico y se quejan de mala coordinación. Los 'runners' lo pasamos en grande con la ciudad para nosotros.