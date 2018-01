Héroe de carne y hueso

Sus pasos bailaban al son de cualquiera de las canciones de la productora californiana Two Steps from Hell. Realmente no parecía que corría, sino que volaba por el asfalto de la avenida Federico García Lorca, calle Rambla Obispo Orberá y el Paseo de Almería. Si daba la sensación de que andaba por el aire del centro de la capital era tanto por su velocidad como por su aspecto espigado. La coreografía, formada por los aplausos de los almerienses que le alentaban, la moto de la Policía Local que le daba paso y la música de la charanga, pusieron ese toque místico para formar la aureola durante unas horas a Manu Rodríguez. Uno de los mejores atletas de la provincia e incluso de la región ha actuado en plazas de más renombre, como el campeonato de España de 800 metros. Eso sí, ser profeta en tu tierra (ganando el trofeo de verdad y no el de mejor disfraz) en una de las pruebas más bonitas del año no lo había conseguido antes a pesar de subirse en el podio en varias ocasiones. "Campeón de la San Silvestre de Almería, menuda chorrada", podrán pensar algunos. A esos les invito a ver si son capaces de hacer 5.800 metros en 18'13''. Para llegar a ese ritmo y ser el protagonista de ese maravilloso baile en el centro de Almería con Two Steps from Hell, las palmas del público y la moto de la Policía Local hay mucho trabajo detrás, con su gente, como su hermano Sergio, campeón andaluz de 800 metros en 2016 y árbitro de fútbol de Tercera. Precisamente fue Sergio quien pasó detrás de Manu por meta el sábado. Es gratificante que haya héroes sanos que sientan que el éxito es cosa del colectivo (de su equipo, Universo Running, mismo nombre que la tienda de los dos hermanos) y no del individuo ("hemos ganado" y no "he ganado y "hemos perdido"), héroes que estrechan la mano fuerte y miran a los ojos de igual a igual, héroes que vuelan por el asfalto de su ciudad.