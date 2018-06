Si ya me pongo descompuesto los días que la niña se queda en el comedor del colegio, no me quiero ni imaginar lo que debe ser estar fuera de casa seis meses. Y no es que un legionario se vaya precisamente a Marina d'Or , Ciudad de Vacaciones, porque estamos hablando de viajar a una zona de conflicto para adiestrar tropas locales en la lucha contra el Estado Islámico. Ahí es nada. Y tampoco es que puedas venir los puentes y un par de semanas en Navidad. Es que cuando un legionario se va de misión, tiene que dar gracias al cielo de que al menos se pueden hacer videoconferencias por WhatsApp. Es digno de admirar el sacrificio personal que hacen ellos y el que, por tanto, tienen que hacer sus familias. Son realmente emocionantes las imágenes del reencuentro con sus esposas e hijos, muchos apenas unos bebés que ni conocerán al que es su padre. Para mí eso es, y no empuñar un fusil, lo que les convierte en auténticos héroes. Bienvenidos.