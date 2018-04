Es el mejor. Digo esto cuando aun faltan un par de meses para el Mundial y la selección argentina, Sampaoli, no tiene claro el 9. Al atreverme a realizar esta especie de defensa y reconocimiento al Pipita Higuaín, descuento mis ganas de ponerme en el ojo de la polémica y que hasta mi casita española, lleguen las piedras que me arrojen los compatriotas del otro lado del océano. Me explico. Yo veo fútbol, no sólo lo miro. Lo veo cada fin de semana en las distintas ligas y armo mi equipo. El que me gustaría o simplemente el posible, considerando los mimbres existentes para confeccionar este cesto. Y en cada fin de semana no veo un jugador que cumpla tres condiciones básicas; que sea argentino, que respire, y que haga de 9. Obsérvese que he dicho hacer de 9, no llevar el 9 en la espalda. Cuando busco a quienes hagan de 9 me aparece el Kun Agüero, que cada vez es más finalizador, pero le falta físico, cuerpo para ir a chocar contra los centrales rivales. Si pudiera elegir entre jugadores que han nacido fuera de nuestras fronteras, me gusta Suárez, me gusta el bosnio Dzeko, pero no me valen. Vuelvo la mirada a Icardi y a pesar de su efectiva pesadez no me convence. Un tipo que como Messi es capaz de desconectarse del partido, pero con el detalle de que no es Messi. Si observamos sus yerros, le aseguro que falla casi más que Higuaín, rechazado por gran parte de la afición fallando en momentos claves. Y no hay más. No me vengan con Prattos ni milongas, hablo de cañoneros de fuste, de grandes ligas, de los que aguantan lo que en el fútbol moderno llamamos presión. Vuelvo a aclarar que es todo según lo veo yo, dispuesto a que la realidad me lo discuta. Pero mientras eso pasa, déjeme elegir a Gonzalo Higuaín. Un 9 más completo, que juega con y sin la pelota. Que baja, que defiende, que corre y hasta a veces, la mete adentro. El Pipa es el Batistuta de nuestro tiempo. Es nuestro redentor.