Ya está. No queda nada. Tengo mi mejor sofá a punto, unos cómodos cojines y la tele adecuada para poder ver la vigésimoprimera edición de la Copa del Mundo. Si no es nada importante, por favor no me llamen hasta el próximo 15 de julio. Es un mes cada cuatro años y eso lo puede entender cualquiera. Hasta dentro de un mes no tengo hijos, ni mujer, ni perros, ni nada, absolutamente nada. Ya saben entre partidos, resúmenes, conclusiones, debates y repeticiones por si algo se nos ha olvidado, en el día no hay hueco ni para ir a trabajar. La gente trabaja o de repente se pone enferma. Se mueren parientes cercanos más de una vez los mismos, porque del mundial pasado a este ya han tenido tiempo a resucitar, si es que los hemos matado antes de tiempo. En España han acabado las clases y la selectividad no alcanza a superponerse con el primer partido, el inaugural, donde jugarán un encuentro inolvidable las selecciones de Rusia y Arabia Saudita. Pienso en los pibes sudamericanos que con el cambio de horario estarán en clases, si van a la escuela, claro. En mi época llevábamos un televisor al colegio y lo poníamos en el escenario del salón de actos. Supongo que en todas las escuelas habrá uno, o si no sobre una silla. Siempre les quedará internet y sus teléfonos móviles. Allá hace frío y es invierno. El invierno sudamericano es parecido al verano ruso. Ahora con eso del cambio climático hasta en Noruega hace calor. Da igual. También el problema del calentamiento global puede esperar treinta días. Calentamiento global es el que me va a dar a mi si Argentina no sale campeón. No estoy loco. Solo que la fe que me falta por el santo de mi pueblo, me sobra cuando veo aparecer la figura de Messi asomando por el túnel de vestuarios de la mano de algún niño hijo de Putin, el líder del país anfitrión. Empieza el mundial y estoy más nervioso que cuando rendí mi tesis. Cuatro años es mucho tiempo. Nos vemos después del verano.