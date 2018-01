Quizás hoy es el día de mayor ilusión del año. Sí, porque vienen sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Bueno, llegan realmente mañana, pero hoy es la Cabalgata. Y a mí casi que me hace más ilusión la víspera. Lo mismo me ocurre con la Navidad en general. Cuando más feliz estoy es durante el puente de diciembre, cuando ya se nota el ambientillo navideño, la ciudad está engalanada con los adornos y aún faltan un par de semanas para la Navidad en sí. Porque es llegar el día de Nochebuena y me caigo con todo el equipo. Y no hablemos ya una vez pasada la Nochevieja. A partir de ahí eso ya ni es Navidad ni es nada.

Menos mal que aún quedan los Reyes para seguir manteniendo esa ilusión una semana más antes de que el próximo lunes nos devuelva de un tortazo a la dura realidad, donde ya no hay lucecitas por las calles, ni gente cantando villancicos, ni regalos esperándote al día siguiente. Así que yo voy a darlo todo esta tarde. Preparando estoy mis codos para enfrentarme a niños y señoras locas para hacerme con un buen puñado de caramelos y prepararme así psicológicamente para el trauma de quitar el árbol mañana por la mañana.

Porque para rematar la faena, una vez acabadas las fiestas, pues vuelve la Liga. "Queremos ganar al Lugo para que sea nuestro regalo de Reyes a la afición", decía el otro día Fidel tirando de topicazo de estas fechas. Una afición que de ilusión anda ya justita, por mucho que el club mande mensajes más propios de Paulo Coelho, en plan cree, lucha, gana. "Por un año de sueños", dicen. Sí, ya va siendo hora, después de varios años de pesadillas, en los que el equipo va a la deriva. Y de ilusiones también se vive, pero hay que dar también realidades. Y eso pasa, para empezar, por invertir en fichajes de gente válida en este mercado de invierno. Seguramente ése es el mejor regalo que los Reyes podrían traer a los seguidores rojiblancos.