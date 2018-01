Acabó un año y empezó otro. Más allá de que estemos recordándolo a todas horas, sensorialmente poca diferencia existe porque han pasado un par de días. Sí mentalmente, ya que el cerebro parece resetearse cada 1 de enero en busca de nuevos retos. Unos realmente utópicos, otros no tanto. Más allá de eso, si parece que la llegada de una nueva página en nuestro libro particular nos insufla ánimos a modo de soplo de aire fresco, que nos ayuda a seguir batallando en este selva llamada vida. Con el 2017 se marchó el mejor narrador que he escuchado desde que tengo cierto sentido crítico. Se bajó del transatlántico de Movistar el enorme Sixto Miguel Serrano. Con un anecdotario para poder hacer mínimo un libro y con 22 años de periodismo en esa casa a su espaldas. Ahí es nada, muchos soñaríamos con comer de esto la mitad de ese tiempo. Se le echará de menos al bueno e inconfundible de Sixto. Su particular jerga ha dejado un legado difícilmente olvidable. Este recién estrenado 2018 también puede ser testigo de los últimos pasos de Luka Doncic a este lado del Atlántico. Algunas estimaciones lo sitúan en lo más alto del Draft, lo que haría casi inevitable su marcha. Por mucho que cueste, parece que es el siguiente paso para este virtuoso de la canasta. Parece irreal que con 18 años domine Europa, cuando otros solo nos estábamos mudando a otra ciudad para comenzar a estudiar. Demencial lo de este chico, que dejará imágenes icónicas antes de pisar la NBA. Pero no todo es drama, en el buen sentido de la palabra. El nuevo año llega con un Mundial debajo del brazo. Seguramente, después de los Juegos Olímpicos, la cita deportiva más importante de todas cuantas hay. Cuatro años esperando un torneo donde España, Alemania, Brasil y Argentina, más algunos combinados que aparecen en pocas quinielas, dirimirán por el cetro planetario. Ilusionante.