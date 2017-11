Hoy la Unión Deportiva Almería empieza una nueva etapa fruto de un nuevo bandazo de Alfonso García, el enésimo que se le recuerda al presidente murciano que, como tantas veces ha hecho, ha decidido pasar, de la noche a la mañana, de tener a un entrenador que aboga por el toque a apostar por uno que practica la antítesis de ese fútbol. Cosas de un mandatario que lleva mucho tiempo sin conformar un proyecto estable. Las dos temporadas y media por las que ha firmado Lucas Alcaraz -dicen las malas lenguas que este contrato tan largo, impropio de Alfonso García, es cosa de los nuevos propietarios, aunque el murciano sigue negando cualquier tipo de negociación- podrían hacernos pensar en que, al fin, se aboga por consolidar una nueva etapa, aunque la irregular trayectoria del banquillo unionista no asegura el puesto a largo plazo a ningún entrenador. La estancia de Ramis dejó claro que el fútbol de posesión no parecía hecho para este equipo plano, sin un centro del campo creativo y sin delanteros móviles capaces de generar espacios y aprovecharlos. La incertidumbre, por tanto, llega ahora con Alcaraz, y es que no sabemos cómo reaccionará el Almería ante el estilo de juego que propone el experimentado técnico granadino. Con solo una semana de trabajo, será difícil ver la mano del nuevo inquilino del banquillo andaluz, pero sí se esperan ya los primeros retoques ante un rival idóneo para poner en práctica ese estilo basado en la solvencia atrás y en el contragolpe, un Barcelona B que, pase lo que pase, busca tener la posesión. Siempre es importante empezar con buen pie una nueva etapa, pero más, si cabe, en este caso, con un Almería que, de encadenar otra vez una serie de malos resultados, se vería defenestrado en esa zona baja. Además, la sombra de Fran Fernández es alargada, pese a que apenas ha dirigido en tres encuentros al primer equipo. Contra todo eso tendrá que luchar un Alcaraz que se ha visto en tesituras mucho peores que esta. Es la hora de poner fin a tanta incertidumbre.