Indalo y Pozo

Calidad, esperanza, magia. Pozo es lo poco que nos queda, además de René como versión mejorada de Casto -es un salvador sin broncas, más parecido a Esteban o Alves. Pero volviendo al malagueño, no basta con que esté en el campo sino que, por pedir, la mayoría pedimos que juegue por el centro, delante de los medios y detrás del delantero, con cierta libertad y no encorsetado a un extremo. Para eso están Gaspar, Lass o Fidel, aunque sigo pensando que este tendría más aprovechamiento no tan pegado a la cal. Pozo es media UDA pero su sola presencia no basta. El ejemplo, en Lorca: tras una primera parte gris, en la segunda el malagueño volvía a jugar donde debe y no escorado y perdido en los costados, en tierra de nadie. Y por detrás no se estorbaban tanto los mediocentros: había uno menos. Seguir fuertes en casa es lo poco que le pido a Lucas pero no está el horno como para sacar pecho ni presumir: peor que el año pasado o hace dos sería estar donde está el Sevilla Atlético. Está la temporada para salvarla sin más estridencias, esperar a que Alfonso venda todo lo que tenga que vender y encomendarnos a la patrona. Todos. Incluidos los pocistas, que veremos con pena pero con comprensión a jugadores como Rubén Alcaraz -otro que está dando un nivel superior a la media, pese a que el listón no esté muy alto- y el propio Pozo hacer maletas junto a su novia y llevarse a sus perros, el último en llegar llamado Indalo, algo que nos ha acabado de enamorar. El mejor postor lo disfrutará. A alguno se le hacía la boca agua esta pasada Navidad con la posibilidad de que el Barça aflojara la guita pero tendrá que esperar para llenar sus arcas, cual truco final. Mientras tanto, querámoslo. Pozo es amor.