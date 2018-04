El miércoles pasado tuve la ocasión de entrevistar a Lucas Alcaraz en la distancia corta. Es importante el matiz porque el lector puede confundir la rueda de prensa semanal que ofrece el técnico granadino con la posibilidad de intercambiar preguntas en primera persona. Media un abismo. Ahí puede palparse incluso lo que piensa y no se atreve a decir porque sus más de 30 años en los banquillos le dan unas tablas innegables.

No me dijo que le faltase materia prima, ni tampoco se quejó más allá de lo razonable de la plaga de lesiones que arrastra este curso el equipo. Tampoco hizo sangre acerca de la deficiente planificación deportiva acometida durante el verano. Ni siquiera off the record, en privado. Me marché de la charla casi tan convencido como el entorno del club, que considera que en manos de Lucas es imposible caer a Segunda B porque no tiene descensos de bronce en su currículum.

Pero claro, siempre hay una primera vez para todo y la UD Almería está aglutinando méritos para ello. Ocho entrenadores durante tres temporadas en Segunda apuntan a que el problema no emana del banquillo. La dejadez en el día a día del club es tan palmaria que se filtra por todos sus resquicios y bordea lo indecoroso. Dejadez no significa que Lorena García y su hermano Alfonso Junior no estén haciendo todo lo que está en sus manos por enderezar el rumbo de la nave.

Dejadez significa que sin la mínima inversión necesaria es imposible subsistir con un mínimo de decencia en la LFP. En efecto durante los últimos 15 años ha sido así, pero tanto se está jugando con fuego que al final arderá la casa. Restan seis jornadas y no descarto que se obre una vez más el milagro como ya se materializó en los dos cursos previos, pero si solo sirve para prolongar la agonía será pan para hoy y hambre para mañana. Hace falta un giro de 180 grados. Y pronto.