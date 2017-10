Ineptocracia

Es la forma de gobierno que resulta cuando los menos preparados para gobernar son elegidos por los menos preparados para producir, y los menos preparados para trabajar son beneficiados con bienes que ese gobierno, populista demagogo recauda de los "pringaos" que trabajan.

Además, ahora prima el concepto "calidad de vida" pero entendido como "dolce far niente" o "contar nubes" que dijo un sabio. Pero, eso sí, muy enfadados con la sociedad que no les quiere pagar por ese far niente. O sea, tiesos y echándole la culpa de su penuria al sistema que hay que cambiar ya mismo y como sea.

Por otra parte, están los que tienen miedo a esa marabunta, pero que no ponen en práctica lo que alguien dijo de que sólo hay que tener miedo a tener miedo y que si se liberan de ese atenazamiento, los mediocres quedarán como tales en un plis plas. Así que, hay futuro y como casi siempre depende de nosotros.