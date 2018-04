Si alguien se va, si alguien deja atrás parte o toda su vida, seguramente le gustaría irse como Iniesta. Si esta decisión que hará pública en unos días, el encuentro en el Wanda Metropolitano en la final copera es el adiós deseado. Partidazo de Iniesta, del único jugador conocido que siempre sabe dónde va, que sabe lo que hay que hacer, que mejor entiende este juego libre de interpretaciones. Pases, control, croqueta y gol, para que el estadio se venga abajo, para que miles de palmas amigas y adversarias, reconozcan seguramente a uno de los mejores mediocampistas que nos ha regalado el fútbol. El niño-hombre de Fuentealbilla porta una estrella, la misma cuya máxima obra se tradujo en un gol contra Holanda en Sudáfrica 2010 que le dio a España el título de campeón del mundo. Tal vez por eso Iniesta es también el único jugador que mis ojos hayan visto, que sale aplaudido y ovacionado de cuanto campo de fútbol embellecen sus pies de bailarín. Cauto, educado, introvertido, una rara avis en este mundo del fútbol, sabe y así lo transmite dentro y fuera de las canchas, que el fútbol, su pureza, se sostienen desde los principios. Los tatuajes, peinados, modelos y coches caros, llegaron mucho después que once contra once, empezaran a darle toques a un balón. Digo toque, no patadas. Y en eso llegó Andrés, un purista del juego que solo tiene ojos para ella, la pelota y para la carretera; esas diagonales que crea y transita durante cada minuto de cada partido que juega y seguirá jugando seguramente en otros mundos. Iniesta es así, un tipo con pinta de oficinista, de empleado bancario que espera que llegan las tres de la tarde para olvidarse del tajo hasta el otro día. Debajo de esa carcasa hay un artista. Debajo del disfraz hay también un guía, un baqueano que controla los caminos que te llevaran al gol. Se va Iniesta. El fútbol español nunca volverá a ser el mismo.