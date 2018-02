Insecticidas químicos o biológicos. ¿Opuestos o complementarios?

Cuando en el año 2007, una alerta sanitaria hizo que la dinámica del campo almeriense virase, hasta hacer real la compatibilidad del control biológico y el control químico; la industria química hizo un gran esfuerzo para que esto fuese posible, desarrollando moléculas compatibles con los organismos de control biológico. De hecho en pimiento, el control biológico para mosca blanca y trips, es controlado al 99% con organismos de control biológico, y conviven perfectamente con los tratamientos químicos que se le dan para otras patologías. A nadie se le ocurre que este porcentaje vaya a bajar, porque los organismos de control biológico, controlan perfectamente estas plagas. ¿Pero qué pasa con el resto de cultivos? ¿Por qué no se da este control biológico de forma tan rotunda? Simplemente porque no hay organismos de control biológico tan eficaces como en el pimiento, y no se puede responsabilizar a la industria química, por ofrecer soluciones a los problemas.

Desde el año 2008, en el que empezó a utilizarse el control biológico de forma generalizada en pimiento y de forma esporádica en otros cultivos, la venta de fitosanitarios, no ha dejado de crecer y no por eso se usan menos organismos de control biológico.

Es innegable la distorsionada imagen que estos productos tienen entre los ciudadanos. Debatir sobre el uso o no de los productos fitosanitarios significa responder a una sencilla pregunta ¿con o sin? Toca preguntarse si las opiniones de la sociedad sobre los mismos ¿están basadas en datos y evidencias científicas o en emociones? ¿Y la del legislador? ¿Tienen en consideración nuestras Autoridades toda la información para tomar sus decisiones? La industria fitosanitaria es consciente de la preocupación de la ciudadanía sobre los productos que desarrolla, es un asunto que se toma muy en serio. Es evidente que todo lo que rodea a la alimentación genera fuertes emociones, pero no es menos cierto que existe un tremendo desconocimiento sobre lo que son los productos fitosanitarios y el importante trabajo y esfuerzo en I+D llevado a cabo para poder ser autorizados.

Los productos fitosanitarios son soluciones que la ciencia ha puesto a nuestro alcance para proteger los cultivos de plagas y enfermedades. Son una herramienta imprescindible para garantizar una producción suficiente de alimentos variados y de calidad. Son las medicinas de las plantas, imprescindibles para la sanidad vegetal como lo son los medicamentos prescritos para las personas cuando enfermamos. Hasta un 40% de la producción mundial de alimentos se pierden cada año por plagas, malas hierbas y enfermedades. Sin fitosanitarios esta cantidad se duplicaría. La estricta normativa y exhaustivos controles a los que están sometidos garantizan además su seguridad para consumidores y operarios. Además, es la profesionalidad de los agricultores y correcto uso que estas herramientas hacen cada día, la mejor garantiza de su eficacia y seguridad. Por ello, España es líder en producción y exportación de frutas y verduras, y nuestros productos son valorados mundialmente por su alta calidad. Este éxito es fruto de un trabajo serio y responsable que debe ser reconocido. Para apoyar su apuesta por las nuevas tecnologías y mejora de los sistemas de producción, AEPLA ha puesto en marcha diferentes proyectos de responsabilidad social dirigidos a fomentar las Buenas Prácticas Agrícolas, para proteger la calidad del agua, el medio ambiente, la biodiversidad y la seguridad del operario. La ecuación es sencilla: si el agricultor no puede proteger sus cultivos, los costes de producción inevitablemente aumentarán, por extensión el precio de los alimentos. Pero además, ese panorama no garantizará una mayor seguridad de los mismos ni una mejor calidad nutricional.

La misión de los agricultores no es criar fauna sino producir alimentos y defenderán sus cosechas con las herramientas disponibles. Con visión empresarial, con responsabilidad y con garantías. Bienvenidas las soluciones biológicas y bienhalladas las soluciones químicas.