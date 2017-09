El asiento de Calderón vuelve a estar quemando. Ironías del destino, la llegada de Wade a Cleveland puede indicarle a él la puerta de salida. De momento, toca guardar serenidad, porque esa puerta también se abre para otros. Sea como fuere, el mercado se ha vuelto a agitar y de qué manera. En uno de los veranos más inverosímiles en los despachos, el de Flash pone la guinda al pastel. No sé sabía la fecha exacta, pero sí que se volvería a reunir con su amigo LeBron. Lucharán juntos por el más difícil, sobreponerse a los todopoderosos Warriors. Hay que hacer mucha memoria para recordar una ventana que haya trastocado tanto una liga. Por decir algunos, Paul, George, Anthony, Wade, Irving, Hayward o Millsap estrenarán nuevas casacas. Todas estrellas y que producen varios cambios de gravedad. Sin ir más lejos, hay que quitarse el sombrero ante la reconstrucción de Oklahoma tras un año sin Durant. Sam Presti lo ha vuelto a hacer y de aspirar a los playoffs, lucharán por algo grande. Volvamos al principio. Curiosidad o no, puede ser la segunda vez que Calderón tenga que salir de un contender en menos de un año. Ya abandonó Golden State tras la lesión de Durant, aún guarda la camiseta con su nombre de los Warriors, y puede que ahora lo tenga que hacer de los Cavs. Los de Ohio tienen que liberar un contrato garantizado y muchas quinielas apuntan su nombre. Su cara de ilusión en el Media Day puede cambiar en unas horas. Todo a unos días de que comiencen los Training Camp, lo que aquí denominamos pretemporada, con las complicaciones que podría haber para encontrar un nuevo hueco en otra franquicia. Tras más de una década, merecía disfrutar de un equipo que luchaba por un anillo. Apurará sus opciones porque se presentaba una campaña ilusionante al lado de LeBron, Love, Thomas y compañía. Que Wade acabe siendo un aliado y no una piedra en el camino.