JESÚS ENTREGÓ EL JUEVES SANTO EL BIEN MAYOR DE LA IGLESIA

El Jueves Santo nos coloca ante el acontecimiento de la última Cena, para que podamos no sólo recordar, sino también ser protagonistas de la institución por Jesús de la Eucaristía y del sacerdocio, a veces preteridos ante el imperativo de la caridad, corazón de los dones (¡carismas!) con los que Dios adorna a su Iglesia. El mandamiento del amor es testamento de Cristo y no es posible olvidar y no destacar lo suficiente que este mandamiento nuevo lo resume en sí mismo todo: la ley y los profetas.

Conviene, sin embargo, contar con los elementos todos del testamento del Señor antes de padecer: la Eucaristía es el sacramento de la entrega de Jesús por nosotros y, en consecuencia, es la que se extiende y se multiplica en el don de la caridad cristiana, que extiende el altar, convertido en la mesa del banquete más allá del templo para ser prueba eficaz del amor divino que el da sentido. La Eucaristía contiene todo el bien de la Iglesia, porque es sacramento de su unidad y signo de caridad en el cual hacemos memoria de la pasión redentora del Señor y, al celebrar la Eucaristía, memorial de su pasión, anunciamos su muerte por nosotros hasta que él vuelva glorioso, para consumar la historia y entregar su reino al Padre, para que entonces "Dios sea todo en todas las cosas".

Es la Eucaristía signo prognóstico, que anuncia lo que está por venir y es el "banquete celestial", la dicha sin fin de la vida eterna, donde la participación de la vida divina es el alimento que no acaba y que se anticipa en la mesa eucarística: el altar donde bajo la apariencia de pan y vino está realmente presente el sacrificio de Cristo, que se entregó "de una vez para siempre" por la salvación del mundo. La Eucaristía contiene el sacrificio de la cruz y la gloria de su resurrección, por eso en unión de estas dos realidades contradictorias: muerte y vida para siempre, el que cree en Jesús tiene la revelación bajo el velo de unos signos alimentarios básicos, el pan y el vino, sin los cuales no se sostiene la vida temporal, contingente y terrena.

La pérdida de la fe en este sacramento admirable explica la pérdida de la fe eclesial, porque la Eucaristía no es un símbolo discrecional y sin potro valor que el que quiera dar el que lo contempla; es un signo eficaz, que contiene aquello mismo que significa: el Cuerpo y la Sangre del Señor, que al tiempo que instituyó este sacramento, mandó repetirlo en el tiempo a sus apóstoles y éstos lo entregaron a sus sucesores. El santo papa Juan Pablo II pudo con toda justicia decir que este sacramento es signo de la apostolicidad de la Iglesia, porque Jesús se lo confío realizar a los Apóstoles y ellos nos legaron este don de vida eterna. El ministerio sacerdotal es por eso, inseparable de la Eucaristía.

Se ha dicho con razón que la Iglesia Católica se identifica por su singular fe eucarística, porque en la celebración eucarística se realiza la Iglesia, y así la Eucaristía es la meta de la evangelización. El anuncio del Evangelio y la enseñanza que forma la fe llevan a la Eucaristía, pero la Eucaristía la hace el ministro ordenado por voluntad de Cristo. El ministerio eclesiástico es institución del Señor: "Haced esto en conmemoración mía.

Hemos de apreciar estos dones que el Jueves Santo hizo Jesús a su Iglesia, sin los cuales la Iglesia carecería de articulación y dejaría de ser "la Iglesia que Jesús quiso". Oponer la vida a la confesión de fe, la práctica de la caridad al culto eucarístico, la soberanía del pueblo de Dios a la misión y autoridad de los ministros ordenados es no haber entendido lo que la fe recibida de los apóstoles nos propone que creamos. Por eso, hoy con una llamada a la caridad cristiana, a compartir los bienes de este mundo por amor al prójimo, no puede faltar una llamada a la adoración del sacramento del Altar que nutre nuestra vida cristiana y la guarda para la vida eterna. Como no puede faltar una llamada también a apreciar el don del ministerio sacerdotal, por cuya mediación ha querido Jesús entregar a la Iglesia la gracia de la redención y santificación que nos llega por la acción de los sacerdotes.