Jodidos pero contentos

Cuando se presentó oficialmente Pierre Mevy como nuevo presidente del Club Deportivo El Ejido, dejó muy claro que su objetivo era crear un proyecto ambicioso. Tomó las riendas de un club que tenía cinco años de edad y que ya estaba en Segunda B, por lo que su llegada no podía implicar otra cosas que tomar el camino directo, pero con cabeza, a la categoría de plata del fútbol español. Eso sí, no lo planteó como algo inmediato, dijo que su reto era lograrlo, o por lo menos intentarlo, en un par de años. Este mes de junio se cumplirá uno desde la llegada del empresario israelí a una entidad del Poniente que esta campaña, a la que le queda todavía una jornada en la competición bronce, ha cumplido su objetivo prioritario. El cuadro celeste ha conseguido la permanencia sin pasar apuros y podría cerrar el curso con 51 puntos, cinco más que la anterior, su primera temporada en el Grupo IV de la Segunda B. Para Alberto González era todo un reto que su equipo pudiera acabar entre los diez primeros clasificados y podrá hacerlo si saca un buen resultado el domingo en casa de Las Palmas Atlético, donde los ejidenses dirán adiós a este curso 2017-2018 que deja un sabor algo agridulce. Sí, la meta prioritaria, que era salvarse sin problemas, se ha logrado, pero también se ha perdido una buena oportunidad de llegar a estas últimas semanas de competición con la ilusión por lograr un objetivo más apetecible intacta. Y es que, si los del Poniente no hubiesen desperdiciado el 0-2 a favor en San Fernando, donde terminaron cayendo por 4-2, podrían haber llegado a la última jornada con opciones de meterse en puestos de Copa del Rey e incluso en el play off, ya que el resto de resultados de estas dos últimas jornadas fueron los idóneos para ello si los almerienses hubieran hecho sus deberes. ¿Se le puede reprochar algo al equipo? En mi opinión, absolutamente nada. Han cumplido, pese a las numerosas adversidades. Es normal estar jodido, por saber que se pudo conseguir más, pero hay que estar contentos por no tener menos, que también pudo ocurrir.