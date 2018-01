Celebramos, sin descorchar botella alguna en mi caso, nuestro día, el de los periodistas. De los que intentan levantar una profesión, u oficio para otros tantos, que sobrevive en el sumidero. Curiosamente, cada día más denostada pero asidero de la sociedad. Profesión que ya se asocia más a mentira que a prestigio. Donde se han alcanzado unos límites que es noticia que no sea un bulo. Sí, así estamos. ¿Por cuánto? Difícil de predecir. Llama la atención cuando se trata de una de las patas que sostiene eso que llaman democracia, que sueñan con ella en unas latitudes y no valoramos tanto en otras. Sinceramente, da pena. Los que amamos esas diez letras nos ruboriza e inquieta ver por donde se mueve el periodismo. Adonde ha caído, donde parece utópico levantar. Habrá quejas por los horarios y también por los salarios. Más sonrojante lo segundo, no es menos cierto que el resto de trabajos tampoco parecen librarse. Sin embargo, cuesta pedir respeto, algo que debería ser imperativo, cuando ni nosotros se lo tenemos al del pupitre de al lado. "Es todo contar historias, ya sabes. De eso se trata el periodismo", decía Tom Brokaw. Esas historias que remueven por dentro y que son la gasolina para luchar contra lo anterior. Porque por suerte quedan bastiones, no muchos, donde la calidad importa más que la cantidad. Donde la honestidad y la dignidad están por encima de la primicia y los clicks. Donde el "todo vale" no es recurso ni meta, no llega ni a ser. Porque de eso hay mucho en los sitios donde pasé, de los que me considero tremendamente afortunado y orgulloso. Por los que profesan eso, por los que me enseñaron y están por hacerlo, ¡feliz días, compañeros! A ti, querido lector, quédate con las últimas líneas. Si rebuscas hay periodismo de quilates, aunque no lo pidas gratis. Porque empezarás a enterrarlo. Un humilde consejo y mi agradecimiento por estar al otro lado. Ah, y larga vida al periodismo.